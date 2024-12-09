На Дніпропетровщині російський дрон атакував енергетиків ДТЕК

На щастя, ніхто не постраждав.

У понеділок, 9 грудня, російська армія атакувала з дрона бригаду енергетиків у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє група "ДТЕК"

"Енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув", — ідеться у повідомленні.

За інформацією енергокомпанії, один з енергетиків завчасно помітив дрон, тож працівники встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав.