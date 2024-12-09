На Дніпропетровщині російський дрон атакував енергетиків ДТЕК

У понеділок, 9 грудня, російська армія атакувала з дрона бригаду енергетиків у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє група "ДТЕК"
"Енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув", — ідеться у повідомленні.
За інформацією енергокомпанії, один з енергетиків завчасно помітив дрон, тож працівники встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав.
- Сьогодні вранці ворог обстріляв одну з ТЕС в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув енергетик.