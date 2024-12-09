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СБУ затримала ще 5 паліїв, які на замовлення російських спецслужб намагалися знищити військові авто

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

СБУ затримала ще 5 паліїв, які на замовлення російських спецслужб намагалися знищити військові авто
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5 паліїв, які на замовлення російських спецслужб у різних регіонах України знищували автівки військових.

Про це інформує Служба безпеки України.

Як розповідають у відомстві, усі фігуранти були завербовані окупантами, коли шукали швидкі заробітки у Телеграм-каналах.

У Києві «по гарячих слідах» затримано двох зловмисників віком 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що проходив техогляд після виконання бойових завдань на Донеччині.

Фото: СБУ

У Закарпатській області правоохоронці затримали двох фігурантів, які підпалили адмінбудівлю однієї із сільських рад Мукачівського району. Тоді внаслідок події вогонь пошкодив двері та вікно держустанови.

Фото: СБУ

Після цього зловмисники намагалися спалити генератор, що живить базову станцію оператора мобільного зв’язку. Однак їх затримали «на гарячому», коли вони збиралися вчинити новий злочин.

На Полтавщині викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб);▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

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