Росіяни скинули вибухівку на велосипедиста в передмісті Херсона

У понеділок, 9 грудня, армія РФ скинула вибухівку з дрона на 64-річного велосипедиста.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 14:00 у передмісті Херсона російські окупанти скинули з дрона вибухівку на чоловіка, котрий їхав велосипедом.

64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Його госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середній.

9 грудня унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 61-річний чоловік, який йшов додому. Раніше росіяни скинули вибухівку з дрона, вбивши чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Ще двоє осіб поранені.