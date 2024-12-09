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Росіяни скинули вибухівку на велосипедиста в передмісті Херсона

64-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення.

Росіяни скинули вибухівку на велосипедиста в передмісті Херсона
Фото: ДСНС

У понеділок, 9 грудня, армія РФ скинула вибухівку з дрона на 64-річного велосипедиста.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

Близько 14:00 у передмісті Херсона російські окупанти скинули з дрона вибухівку на чоловіка, котрий їхав велосипедом. 

64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Його госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середній.

9 грудня унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 61-річний чоловік, який йшов додому. Раніше росіяни скинули вибухівку з дрона, вбивши чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Ще двоє осіб поранені.

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