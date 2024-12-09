Із наступного року потреби ЗСУ в дронах, засобах РЕБ та розвідки і робокомплексах збиратимуть по-новому

ДОТ розробляє модуль в системі DOT-Chain, через який здійснюватиметься забезпечення Збройних сил України.

Державний оператор тилу розробляє модуль в системі DOT-Chain, через який здійснюватиметься забезпечення Збройних сил України безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, наземними роботизованими комлексами та наземними станціями керування.

Як повідомила пресслужба Міноборони, цифровізація дозволить зробити процес значно прозорішим та пришвидшить поставки критично важливих для фронту засобів виконання бойових завдань.

Це рішення ґрунтується на успішному досвіді системи DOT-Chain, яка скоротила цикл постачання продуктів харчування для ЗСУ в 4 рази.

"Завдяки DOT-Сhain з'явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

У DOT-Chain Defense підрозділи бригади зможуть самостійно обирати необхідні їм засоби, відповідно до наявних в них бюджетів. Передбачений функціонал дозволить встановити пряму взаємодію між виробниками та постачальниками БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК та НСК, Державним оператором тилу і кінцевим користувачем – військовими.

З першої половини 2025 року запрацює саме функціонал збору потреби, який відбуватиметься наступним чином:

кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до поставлених бойових завдань;

відповідно до заявок від бригад ДОТ формує замовлення на виробників.

"Наступного року ми запустимо модуль у DOT-Chain Defense, який допоможе збирати потреби Збройних сил України в БПЛА, системах РЕБ/РЕР, НРК та НСК. Це надасть підрозділам можливість безпосередньо формувати заявки, що значно оптимізує використання часу та ресурсів військових", – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Для постачальників така цифровізація створить умови для швидкого постачання критично важливих засобів. А прозора комунікація дозволить виробникам отримувати чітке розуміння потреб армії, що сприятиме підвищенню якості продукції, оптимізації виробничих потужностей та прискоренню виготовлення необхідного обладнання.