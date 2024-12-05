Міноборони: електронне направлення на ВЛК з'явиться у Резерв+ до кінця лютого 2025 року

На першому етапі реформи ВЛК, до кінця лютого наступного року, Міноборони втілить можливість отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок “Резерв+”.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.
Вона зауважила, що після цього Міноборони протягом кількох місяців поспіль масштабує цю реформу. В результаті військовозобов'язані зможуть проходити ВЛК у будь-якому цивільному закладі, який вони самі собі оберуть.
"Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну - те, що буде здійснено у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики", - наголосила Черногоренко.
- Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи ВЛК, покликаний суттєво змінити застарілу систему.
- Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.
- Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.
- Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.