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​ДОТ закуповуватиме продукти харчування на перше півріччя 2025 року за новою моделлю

Торги відбуватимуться у п’яти областях: Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська і Кіровоградська, а також у місті Києві.

​ДОТ закуповуватиме продукти харчування на перше півріччя 2025 року за новою моделлю
Їдальня, курсанти
Фото: knu.ua

Закупівельна агенція Міноборони Державний оператор тилу оголосив торги на закупівлю продуктів харчування на перше півріччя 2025 року. Торги відбуватимуться за чинною та пілотною моделями.

Про це повідомили у Міноборони.

Наступного року закупівельна агенція ДОТ забезпечуватиме закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України як за чинною моделлю, так і за пілотною. Суть нововведення полягає у тому, що відбір виробників відбуватиметься за окремими групами товарів через публічні платформи закупівель, а  подальше відвантаження продуктів – через розподільчі центри постачальників.

Загальна очікувана вартість контрактів на перше півріччя 2025 року – понад 3 млрд грн.

"Новий механізм охопить п'ять областей і місто Київ та стане тестовим майданчиком для масштабних змін у майбутньому", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Торги відбуватимуться у п’яти областях: Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська і Кіровоградська, а також у місті Києві.

Зазначається, що нововведення дасть можливість контролювати якість товарів ще до того, як вони потраплять безпосередньо до військових. Також це дозволить мати відкрите ціноутворення для позицій, найбільш чутливих до співвідношення вартості та якісних показників.

Рішення щодо подальшого розгортання пілотного проєкту буде ухвалюватись за результатами перших трьох місяців його роботи.

  • Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ. Ці вимоги ДОТ (Державний оператор тилу) почне використовувати із 2025 року. 
  • Із наступного року військовим закуповуватимуть також більше сезонних овочів і фруктів.
  • Також запустили освітньо-інформаційний портал Армія PRO для військових закупівельників. Ресурс має три основні розділи, присвячені освіті, документації й актуальним новинам у галузі. Детальніше про нього у матеріалі LB.ua.
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