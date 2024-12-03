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За два тижні через "Армія+" подали 8,5 тисяч рапортів на переведення, 2 тисячі з них погодили

Відхиляють рапорти, в основному, через неякісні або не всі фотокопії документів, а також - рекомендаційний лист старого зразка.

За два тижні через "Армія+" подали 8,5 тисяч рапортів на переведення, 2 тисячі з них погодили
Фото: Армія Inform

За два з половиною тижні роботи сервісу зміни місця служби через застосунок "Армія+" опрацьовано 8,5 тисяч рапортів на переведення, 2 тисячі з яких погодили.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Ми створили інструмент, який допомагає бригадам залучити вмотивованих військових до себе. І з кожним відгуком військових ми робитимемо його ефективнішим", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Для подачі рапорту необхідний лише військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий хоче перевестися. Додатково може знадобитись висновок ВЛК (наприклад, якщо за станом здоров’я військовому треба перевестись з бойової в тилову частину).

Кадровий центр ЗСУ має 72 години, аби розглянути рапорт. Результат повідомляється військовому через "Армія+". 

Наразі відхилено 6 500 рапортів, із них 70% - через такі причини:

  • неякісні фотокопії документів;
  • прикріплені не всі фотокопії сторінок з військового документа, що вказані у підказках в застосунку;
  • рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі «Турбота про військовослужбовця»).

У випадку погодження переведення Кадровий центр ЗСУ готує наказ, а військовослужбовець отримує сповіщення з його номером і датою. Цей наказ передається в частини через систему електронного документообігу (СЕДО). 

Нагадаємо, що в перший день роботу застосунку більше 600 військовослужбовців захотіли перевестись в іншу частину.

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