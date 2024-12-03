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Заступник начальника центру рекрутингу Сил ТрО: швидко досягнути необхідного числа рекрутів неможливо

Кожен військовий повинен пройти навчання. Навчити більшу кількість військових, ніж є спроможність, неможливо. 

Заступник начальника центру рекрутингу Сил ТрО: швидко досягнути необхідного числа рекрутів неможливо
Ігор Швайка
Фото: скріншот

Сили територіальної оборони зараз мають завдання доукомплектувати свої батальйони і бригади до рівня номінальної спроможності виконувати бойові завдання. Необхідне число за короткий проміжок часу досягнути неможливо, бо всіх людей, яких зараз рекрутують, треба навчити.

Якщо є навчальних центрів на 1000 людей, то випустити умовні півтори тисячі неможливо. Про це в інтерв'ю програмі "Дорослий погляд" на каналі LB live розповів заступник начальника центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка.

"У тебе посадочних місць є тисячу. Якщо у тебе навчальних центрів на 5000 людей, ти за місяць можеш випустити 5000 людей і потім їх розподілити по батальйонах та бригадах. Задача, яка стоїть сьогодні – підтримувати батальйони, організовувати їх роботу, зробити систему рекрутинга, яке проникає в усі шпарини нашого суспільства", – пояснив він. 

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