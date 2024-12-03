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На Херсонщину з окупації повернули трьох хлопчиків

Місію порятунку здійснила благодійна організація "Save Ukraine".

На Херсонщину з окупації повернули трьох хлопчиків
Фото: Микола Кулеба

Херсонська область повернула трьох своїх дітей з тимчасово окупованого лівобережжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Це – три хлопчики, віком від 12 до 16 років. 

“Кожен з них пережив важкі випробування російської окупації. Вони були змушені відвідувати російські школи, щодня ризикували бути розлученими зі своїми батьками у разі відмови”, ‒ зазначив голова ОВА.

Місію порятунку знов здійснила благодійна організація "Save Ukraine".

“Наразі діти – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб”, ‒ підкреслив Прокудін.

Support LB.ua

Лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 236 дітей із Херсонської області.

  • Вчора радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна повідомила, що в Україну з ТОТ у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох дітей.
  • Після викрадення українських дітей з окупованих територій РФ намагається позбавити їх української ідентичності. На території Росії діє близько півсотні спеціальних програм для знищення самоідентифікації дітей та молоді України.
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