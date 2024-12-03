На Херсонщину з окупації повернули трьох хлопчиків

Херсонська область повернула трьох своїх дітей з тимчасово окупованого лівобережжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Це – три хлопчики, віком від 12 до 16 років.
“Кожен з них пережив важкі випробування російської окупації. Вони були змушені відвідувати російські школи, щодня ризикували бути розлученими зі своїми батьками у разі відмови”, ‒ зазначив голова ОВА.
Місію порятунку знов здійснила благодійна організація "Save Ukraine".
“Наразі діти – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб”, ‒ підкреслив Прокудін.
Лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 236 дітей із Херсонської області.
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