На Херсонщину з окупації повернули трьох хлопчиків

Херсонська область повернула трьох своїх дітей з тимчасово окупованого лівобережжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Це – три хлопчики, віком від 12 до 16 років.

“Кожен з них пережив важкі випробування російської окупації. Вони були змушені відвідувати російські школи, щодня ризикували бути розлученими зі своїми батьками у разі відмови”, ‒ зазначив голова ОВА.

Місію порятунку знов здійснила благодійна організація "Save Ukraine".

“Наразі діти – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб”, ‒ підкреслив Прокудін.

Лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 236 дітей із Херсонської області.