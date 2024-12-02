Із окупації вдалося повернути ще шістьох українських дітей

Ще шістьох дітей вдалося повернути в Україну з ТОТ у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.
"Історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що рф усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю – через нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців", – написала вона у телеграмі.
Наприклад, 16-річний Віталій прогулював уроки в школі, щоб його примусом не відвезли до міста і не поставили на військовий облік, як це було з його однокласниками.
Родину 14-річного Артема, по суті, тримати в заручниках окупації – йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати з ТОТ. Проте, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно в будь-яких спосіб. На щастя, хлопця вдалось вивезти, проте його батько залишився в окупації.
Це повернення відбулось завдяки злагодженій роботі Save Ukraine та залучених партнерів.
"Це лише дві історії з багатьох тисяч. Ми маємо зупинити ці страшні злочини росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов", – наголосила посадовиця.
- Після викрадення українських дітей з окупованих територій РФ намагається позбавити їх української ідентичності. На території Росії діє близько півсотні спеціальних програм для знищення самоідентифікації дітей та молоді України. Як кажуть урозвідці, повернення викрадених Росією дітей України ― вкрай складний процес.