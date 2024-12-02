Із окупації вдалося повернути ще шістьох українських дітей

Ще шістьох дітей вдалося повернути в Україну з ТОТ у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

"Історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що рф усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю – через нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців", – написала вона у телеграмі.

Наприклад, 16-річний Віталій прогулював уроки в школі, щоб його примусом не відвезли до міста і не поставили на військовий облік, як це було з його однокласниками.

Родину 14-річного Артема, по суті, тримати в заручниках окупації – йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати з ТОТ. Проте, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно в будь-яких спосіб. На щастя, хлопця вдалось вивезти, проте його батько залишився в окупації.

Це повернення відбулось завдяки злагодженій роботі Save Ukraine та залучених партнерів.

"Це лише дві історії з багатьох тисяч. Ми маємо зупинити ці страшні злочини росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов", – наголосила посадовиця.