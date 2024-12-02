"Детектор медіа" дослідив, хто був найчастішим спікером на "Єдиних новинах" у жовтні

У жовтні під час телемарафону "Єдині новини" провели 1404 розмови з гостями - на 59 більше, ніж у вересні. Унікальних гостей знайшли 571 - на 4 більше, ніж у вересні. У середньому кожного гостя марафону кликали 2,45 рази за місяць.

Про це йдеться в дослідженні "Детектор медіа".

Дещо зросла кількість жінок в ефірі: до 19,3% від загальної кількості гостей (у вересні було 16,5%). Унікальних спікерок запрошували 28% від загальної кількості унікальних гостей.

"Таке співвідношення означає, що в середньому жінок рідше запрошують повторно. Якщо чоловіків кличуть у середньому по 2,76 раза на місяць, то жінок - 1,69", - зазначає видання.

Улюбленим гостем марафону у жовтні був Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської ОВА. Його запрошували в ефір 30 разів за місяць, тобто практично кожного дня. При цьому у вересні цей речник навідувався до ефіру всього 5 разів. У серпні його показували 24 рази, це було друге місце в загальному заліку після військового коментатора Олександра Мусієнка, який лідирував у марафоні з червня 2024 року. Але тепер сам зайняв другу сходинку.

В іншому верхівка марафону не змінюється. Єдиним політичним коментатором продовжує залишатися Володимир Фесенко, а єдиним політиком - радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Усі інші місця посідають інші речники та чиновники.

За жовтень "Єдині новини" 179 разів провели інтерв’ю з політиками. 90% із них належали до партії "Слуга народу", Кабінету міністрів чи Офісу президента. Як зазначає "Детектор", "Слуг народу» сумарно було в ефірі у 5,3 раза більше, ніж усіх представників опозиції.

Щодо тематики телемарафону, то про воєнні дії розмовляли у 31,7% ввімкнень. Міжнародним відносинам приділили 17,7% часу. Суспільству - 16,6%. Українській політиці - 13,7%. Про культуру згадували, в середньому, один раз на день.

Телемарафон "Єдині новини"