"Детектор медіа" дослідив, хто був найчастішим спікером на "Єдиних новинах" у жовтні

У жовтні під час телемарафону "Єдині новини" провели 1404 розмови з гостями - на 59 більше, ніж у вересні. Унікальних гостей знайшли 571 - на 4 більше, ніж у вересні. У середньому кожного гостя марафону кликали 2,45 рази за місяць.
Про це йдеться в дослідженні "Детектор медіа".
Дещо зросла кількість жінок в ефірі: до 19,3% від загальної кількості гостей (у вересні було 16,5%). Унікальних спікерок запрошували 28% від загальної кількості унікальних гостей.
"Таке співвідношення означає, що в середньому жінок рідше запрошують повторно. Якщо чоловіків кличуть у середньому по 2,76 раза на місяць, то жінок - 1,69", - зазначає видання.
Улюбленим гостем марафону у жовтні був Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської ОВА. Його запрошували в ефір 30 разів за місяць, тобто практично кожного дня. При цьому у вересні цей речник навідувався до ефіру всього 5 разів. У серпні його показували 24 рази, це було друге місце в загальному заліку після військового коментатора Олександра Мусієнка, який лідирував у марафоні з червня 2024 року. Але тепер сам зайняв другу сходинку.
В іншому верхівка марафону не змінюється. Єдиним політичним коментатором продовжує залишатися Володимир Фесенко, а єдиним політиком - радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Усі інші місця посідають інші речники та чиновники.
"5 канал" і "Прямий" просять долучити їх до участі в національному телемарафоні замість медіагрупи "Україна"
За жовтень "Єдині новини" 179 разів провели інтерв’ю з політиками. 90% із них належали до партії "Слуга народу", Кабінету міністрів чи Офісу президента. Як зазначає "Детектор", "Слуг народу» сумарно було в ефірі у 5,3 раза більше, ніж усіх представників опозиції.
Щодо тематики телемарафону, то про воєнні дії розмовляли у 31,7% ввімкнень. Міжнародним відносинам приділили 17,7% часу. Суспільству - 16,6%. Українській політиці - 13,7%. Про культуру згадували, в середньому, один раз на день.
Телемарафон "Єдині новини"
- Телемарафон почали транслювати в ефірі кількох загальнонаціональних каналів із 26 лютого 2022 року, після початку широкомасштабного вторгнення Росії. ("Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна"). Фінансується телемарафон із державного бюджету. На 2024 на нього та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень.
- За даними опитувань, 50% українців не дивляться телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно / час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.
- 21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
- Минулого року Держдепартамент США у своєму звіті щодо порушень прав людини в Україні за 2023 рік не оминув увагою національний телемарафон і звернув увагу на "безпрецедентний контроль над теленовинами".
- В Офісі президента заявили, що не бачать причин закривати телемарафон, але пообіцяли, що його буде переформатовано.
- 29 березня голова Рахункової палати України Ольга Піщанська сказала, що палата перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.
- 1 квітня голова Комітету Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якщо до кінця року не буде повернення хоча б часткової довіри до єдиного телемарафону новин, потрібно буде думати над його завершенням.
- У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон.