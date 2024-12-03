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ГУР: Росія перекидає в Сирію найманців ПВК

Ротацію росіян у Сирії зупинили. 

ГУР: Росія перекидає в Сирію найманців ПВК
Сирійські солдати патрулюють південний район Дамаску, Сирія, 22 травня 2018 року.
Фото: EPA/UPG

Росія на підмогу її військам у Сирії вирішила відправити найманців із так званих приватних військових компаній. За даними Головного управління розвідки Міноборони, очікується прибуття бойовиків із "Африканського корпусу". 

Урядова сирійська армія та підрозділи росіян зазнають втрат і тікають з позицій без озброєння і техніки. Відступ має хаотичний характер, стверджують українські розвідники. 

"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада", – йдеться у повідомлені ГУР. 

Планові ротації російських військ у Сирії призупинені. 

Повстанські сили захопили Алеппо, ідуть бої в районі Хами, триває просування до Хомса. 

Бої у Сирії

29 листопада сирійські повстанці увійшли в Аллепо, взявши під контроль значну його частину. Бійці продовжили просування ключовими районами країни і витіснення військ режиму Башара Асада та російських формувань.

Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти. 

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