ГУР: Росія перекидає в Сирію найманців ПВК

Росія на підмогу її військам у Сирії вирішила відправити найманців із так званих приватних військових компаній. За даними Головного управління розвідки Міноборони, очікується прибуття бойовиків із "Африканського корпусу".

Урядова сирійська армія та підрозділи росіян зазнають втрат і тікають з позицій без озброєння і техніки. Відступ має хаотичний характер, стверджують українські розвідники.

"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада", – йдеться у повідомлені ГУР.

Планові ротації російських військ у Сирії призупинені.

Повстанські сили захопили Алеппо, ідуть бої в районі Хами, триває просування до Хомса.

Бої у Сирії

29 листопада сирійські повстанці увійшли в Аллепо, взявши під контроль значну його частину. Бійці продовжили просування ключовими районами країни і витіснення військ режиму Башара Асада та російських формувань.

Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти.