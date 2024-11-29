Сирійські повстанці увійшли в Алеппо

У п’ятницю сирійські повстанці увійшли в найбільше місто країни, Алеппо, узявши під контроль значну його частину.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Повстанці вранці в п'ятницю атакували військову авіабазу на південний схід від Алеппо за допомогою безпілотників, знищивши гелікоптер, повідомило турецьке агентство Anadolu. Опозиціонери також захопили важке озброєння і військову техніку, що належить урядовим силам, у тому числі - виробництва РФ.

Absolutely historic footage from #Aleppo tonight.



Rebel forces reached the statue of Bashar's deceased brother Bassel al-Assad at the eastern edge of the New Aleppo district, taking down the regime flag.#Syria. pic.twitter.com/oacvTCwIZM — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

🇸🇾 Right now, Syrian rebels are taking over the center of Aleppo. Assad's forces are retreating! pic.twitter.com/IEj7BUkILY — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 29, 2024

HISTORIC: Syrian rebels at Aleppo International Stadium. pic.twitter.com/770vGsE7Cz — Clash Report (@clashreport) November 29, 2024

#Syria: in yet another major development, Syrian rebels seem to have captured a number of MANPADS surface-to-air missiles.



This severely limits the regime's capabilities to retaliate from above. pic.twitter.com/yBnMGYNIzy — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

Напередодні, у четвер, іранське інформаційне агентство повідомило про загибель поблизу Алеппо генерала Іранської революційної гвардії в Сирії.

Як повідомляє The New York Times, у п'ятницю війська Асада та їхні російські союзники завдали інтенсивних авіаударів по контрольованій опозицією території, включаючи 23 атаки на місто Ідліб.

Наступ на Алеппо стався після раптової атаки на контрольовані урядом райони північної провінції Алеппо на початку цього тижня. Основною силою угрупування, що наступає, є джихадистська коаліція Гаят Тахрір аш-Шам (Організація визволення Леванту). Також беруть участь групи повстанців, яких підтримує Туреччина.

Як констатує Associated Press, наступ повстанців відбувся, коли пов’язані з Іраном угруповання, насамперед ліванська Хезболла, яка підтримує сирійські урядові сили з 2015 року, загрузли у боях проти Ізраїлю. Росія, ще один союзник Асада, через війну проти України змушена була передислокувала з Сирії свої сили, включаючи підрозділи ППО, які раніше використовувалися для підтримки сирійського режиму.

Представники служби безпеки Туреччини, яка підтримує повстанців, заявили в четвер, що сирійські опозиційні угруповання спочатку розпочали давно запланований “обмежений наступ” на Алеппо, звідки нещодавно велись остріли районів, які контролюють повстанці.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), режим Асада завдав щонайменше 125 авіаударів і обстріляли райони в Ідлібі та західних провінціях Алеппо, внаслідок чого щонайменше 12 мирних жителів загинули та 46 отримали поранення, а ще 14 000 змушені були залишити свої домівки.

Нагадаємо, громадянська війна триває в Сирії з моменту повстання проти правління Башара Асада в 2011 році. Його режим втратив контроль над 80% території країни, однак зумів переламати ситуацію на свою користь за допомогою Росії та Ірану.

Раніше ГУР МО повідомляло, що Росія вербує найманців у Сирії для війни проти України. Їх підготовка відбувається неподалік міста Алеппо.