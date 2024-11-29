Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
ГоловнаСвіт

​Президентка Грузії закликала підрозділи МВС утриматися від розгону мітингувальників

Зурабішвілі наголосила, що ніхто не миритиметься з Грузією, що обрусіла, з країною без Конституції “в руках нелегітимного уряду і парламенту”.

​Президентка Грузії закликала підрозділи МВС утриматися від розгону мітингувальників
Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року
Фото: Sova News

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у відеозверненні подякувала поліцейським за те, що вони роблять “все можливе”. Також вона закликала “решту” підрозділів МВС утриматися від розгону мітингувальників.

Про це повідомляє Sova News

“Виконуйте свої обов'язки, утримайтеся від нападів на громадян. Нічого такого не відбувається — ні на Руставелі, ні в інших містах Грузії, щоб це вимагало вашої залученості та розгону. Вся відповідальність за це лежить на вас та ваших начальників, які мають про це подумати”, - заявила Зурабішвілі.

Вона закликала спецназ та представників кримінальної поліції МВС Грузії не піднімати руки на молодих громадян Грузії, як і на інших, хто протестує проти рішення про призупинення євроінтеграції на 4 роки.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Президентка також наголосила, що Грузія - сильна країна із сильним суспільством, і ніхто не миритиметься з Грузією, що обрусіла, з країною без Конституції “в руках нелегітимного уряду і парламенту”.

Крім того, Зурабішвілі звернулася до діаспори, подякувавши їй за солідарність. 

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.

  • Того ж дня Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.

  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.

  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies