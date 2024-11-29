​Президентка Грузії закликала підрозділи МВС утриматися від розгону мітингувальників

Зурабішвілі наголосила, що ніхто не миритиметься з Грузією, що обрусіла, з країною без Конституції “в руках нелегітимного уряду і парламенту”.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у відеозверненні подякувала поліцейським за те, що вони роблять “все можливе”. Також вона закликала “решту” підрозділів МВС утриматися від розгону мітингувальників.

Про це повідомляє Sova News.

“Виконуйте свої обов'язки, утримайтеся від нападів на громадян. Нічого такого не відбувається — ні на Руставелі, ні в інших містах Грузії, щоб це вимагало вашої залученості та розгону. Вся відповідальність за це лежить на вас та ваших начальників, які мають про це подумати”, - заявила Зурабішвілі.

Вона закликала спецназ та представників кримінальної поліції МВС Грузії не піднімати руки на молодих громадян Грузії, як і на інших, хто протестує проти рішення про призупинення євроінтеграції на 4 роки.

Президентка також наголосила, що Грузія - сильна країна із сильним суспільством, і ніхто не миритиметься з Грузією, що обрусіла, з країною без Конституції “в руках нелегітимного уряду і парламенту”.

Крім того, Зурабішвілі звернулася до діаспори, подякувавши їй за солідарність.

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