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Поліція розігнала антиурядовий протест у Тбілісі

Правоохоронці застосували перцевий газ та водомети.

Поліція розігнала антиурядовий протест у Тбілісі
Поліція у Тбілісі
Фото: Ехо Кавказу

У грузинській столиці Тбілісі протестувальників, які вийшли на вулиці через незгоду з припиненням євроінтеграції країни, почали розганяти силою.

Як пише грузинське бюро "Радіо Свобода", під приводом того, що акція "перевищила встановлені законом норми", проти мітингарів застосували водомети та перцевий газ. Між учасниками протесту та поліцією спалахнули сутички, у співробітників МВС кидали яйця та інші предмети. Відбулися затримання. 

У мережі публікують знімки представників ЗМІ та громадських активістів, які через дії силовиків зазнали тілесних ушкоджень. 

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