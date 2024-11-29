Зірване перемир'я: Ізраїль та Ліван звинуватили одне одного в порушеннях угоди

На кордоні між державами відбулося кілька обстрілів.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що змушена була завдати авіаударів через нібито порушення ліванською "Хезболлою" умов мирної угоди, яка передбачала припинення вогню із середи.

Як пише Reuters, ізраїльські військові виявили та знищили місце зберігання ракет середньої дальності поблизу свого північного кордону. Також обстріли спричинила поява "підозрілих осіб на транспортних засобах", які прибували до так званої "синьої лінії" розмежування між сторонами конфлікту.

Натомість у політичному крилі "Хезболли" звинувачення щодо порушення перемир'я лунають вже на адресу Ізраїлю. Мовляв, ЦАХАЛ атакує цивільних осіб, які повертаються до своїх помешкань на півдні Лівану. А склад ракет, про який йшлося у звіті ізраїльських військ, розташовувався не на південь від річки Літані, що заборонено угодою, а північніше водойми.

Сутички демонструють крихкість ініційованого Сполученими Штатами та Францією режиму припинення вогню на 60 днів, під час якого Ізраїль та "Хезболла", за сподіваннями західних країн, досягнуть постійного миру.