AFP: ХАМАС заявив про готовність підписати мирну угоду з Ізраїлем щодо Гази

Така заява пролунала після підписання мирної угоди між Ізраїлем та “Хезболлою”.

ХАМАС заявив про готовність підписати мирну угоду з Ізраїлем щодо Гази, повідомляє агентство AFP.

Високопоставлений представник палестинського угруповання заявив про готовність досягти перемир'я у смузі Гази, вітаючи припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою”.

"Ми повідомили посередникам в Єгипті, Катарі та Туреччині, що ХАМАС готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими", - сказав представник ХАМАС агентству AFP.

Втім представник ХАМАС звинуватив Ізраїль у перешкоджанні підписанню угоди.