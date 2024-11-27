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AFP: ХАМАС заявив про готовність підписати мирну угоду з Ізраїлем щодо Гази

Така заява пролунала після підписання мирної угоди між Ізраїлем та “Хезболлою”.

AFP: ХАМАС заявив про готовність підписати мирну угоду з Ізраїлем щодо Гази
Ілюстратвине фото: бойовики ХАМАС в Газі, 27 травня 2021 р.
Фото: EPA/UPG

ХАМАС заявив про готовність підписати мирну угоду з Ізраїлем щодо Гази, повідомляє агентство AFP. 

Високопоставлений представник палестинського угруповання заявив про готовність досягти перемир'я у смузі Гази, вітаючи припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою”.

"Ми повідомили посередникам в Єгипті, Катарі та Туреччині, що ХАМАС готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими", - сказав представник ХАМАС агентству AFP.

Втім представник ХАМАС звинуватив Ізраїль у перешкоджанні підписанню угоди.

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