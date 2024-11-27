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Словацький прем'єр Фіцо заявив, що поїде на парад 9 травня в Москву

Він заявив, що із задоволенням прийняв офіційне запрошення Путіна.

Словацький прем'єр Фіцо заявив, що поїде на парад 9 травня в Москву
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення Владіміра Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. 

Про це він написав у фейсбуці

"Цілком природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві", – написав Фіцо.

Раніше в інтерв'ю російським пропанандистам він говорив, що вважає "своїм особистим обов'язком" прибути на російський парад 9 травня. 

У жовтні Фіцо заявив, що після завершення війни в Україні хоче одразу ж налагодити з Москвою "нормальні відносини".

При цьому Фіцо дозволяв собі висловлювання щодо нібито "нацистських маркувань" на формі українських військових. МЗС висловило розчарування цією заявою.

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