Словацький прем'єр Фіцо заявив, що поїде на парад 9 травня в Москву

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення Владіміра Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня.

Про це він написав у фейсбуці.

"Цілком природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві", – написав Фіцо.

Раніше в інтерв'ю російським пропанандистам він говорив, що вважає "своїм особистим обов'язком" прибути на російський парад 9 травня.

У жовтні Фіцо заявив, що після завершення війни в Україні хоче одразу ж налагодити з Москвою "нормальні відносини".

При цьому Фіцо дозволяв собі висловлювання щодо нібито "нацистських маркувань" на формі українських військових. МЗС висловило розчарування цією заявою.