Майбутня керівниця апарату Білого дому оголосила початок "фази два" передачі влади

С'юзі Вайлз, яка стане керівницею апарату Білого дому під час другої каденції Дональда Трампа, заявила, що формування кадрів нової адміністрації США завершено і розпочато "фазу два" процесу транзиту влади.

Як пояснює The Guardian, між командами чинного президента Джо Байдена та наступного Дональда Трампа було підписано меморандум про взаєморозуміння, який визначає деталі передачі управління міністерствами та відомствами.

Вайлз озвучила низку рішень, які відрізнятимуть нинішній транзит від звичного для американської політики. Традиційно команда обраного президента отримує певну суму з державного бюджету на покриття витрат, пов'язаних з вступом на посаду. Проте уряд Трампа від цих грошей відмовиться, натомість залучивши пожертви від приватних спонсорів.

Також нова адміністрація не згодна підписувати стандартний кодекс етики, згода з яким необхідна для передачі співробітникам конфіденційної інформації. За словами Вайлз, команда Трампа розробила свою власну версію цього документа.