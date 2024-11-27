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ЗМІ: Гарріс збирається продовжити політичну кар'єру

Спробує поборотися за крісло губернаторки, а потім, ймовірно, знову за президентство.

ЗМІ: Гарріс збирається продовжити політичну кар'єру
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Після поразки на президентських виборах 5 листопада демократка Камала Гарріс, за інформацією видання Politico, попросила своїх радників "залишити варіанти відкритими", говорячи про подальшу політичну кар'єру.

Як з'ясували журналісти, від програшу Дональду Трампу віцепрезидентка оговтувалася на Гаваях, де проводила час із родиною та найближчими соратниками. Наразі вона вже повернулася до Вашингтона. У приватних розмовах Гарріс підтвердила, що не збирається полишати політику і претендуватиме на високі посади.

Вже за два роки вона може спробувати поборотися за крісло губернаторки свого рідного штату Каліфорнія. Проте основною метою Гарріс, найімовірніше, стане президентська кампанія 2028 року. 

Наразі у команді віцепрезидентки йде підготовка до її завершальних обов'язків: у січні Гарріс має очолити засідання Сенату, на якому відбудеться затвердження результатів виборів, а згодом взяти участь в інавгурації Дональда Трампа. 

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