Велика Британія продовжує термін дії віз для українських біженців

Уряд Великої Британії продовжить на 18 місяців термін дії віз для українських біженців. Йдеться про українців, які прибули до Британії після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на британський уряд.

Зазначається, що візи будуть продовжені не автоматично. Прийом заявок розпочнеться 4 лютого 2025, а заявку на продовження візи потрібно подавати за 28 днів до завершення її терміну дії. Подати заявку на продовження візи можливо зробити лише на території Великої Британії.

Розгляд заявки може тривати до 8 тижнів, в цей час заявникам заборонено виїжджати за кордон. Їхній легальний статус та всі права залишаються чинними протягом цього періоду.

Підкреслюється, що проведений у Великій Британії за цією схемою час не зараховується у 10-річний період, який необхідний для подання на постійне проживання.

Уряд Норвегії заявив, що більше не буде надавати притулок усім українцям. Йдеться про надання притулку в індивідуальному порядку мешканцям шести регіонів Західної України, які вважаються безпечними, оскільки знаходяться далеко від лінії фронту.