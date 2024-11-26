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США направили протичовновий літак Тайванською протокою. Китай розгорнув війська для його відстеження

КНР вважає Тайвань своєю територією, а Тайванську протоку внутрішніми водами Китаю і регулярно робить військові провокації навколо острова.

США направили протичовновий літак Тайванською протокою. Китай розгорнув війська для його відстеження
протичовновий літак Сполучених Штатів “Посейдон” (P-8A Poseidon)
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили США у вівторок направили багатоцільовий протичовновий літак «Посейдон» (P-8A Poseidon) через Тайванську протоку. Китай у відповідь розгорнув війська і заявив про спробу США ввести в оману міжнародну спільноту, передає Укрінофрм. 

Про проведене в Тайванській протоці патрулювання повідомляє 7-й флот США, у зоні відповідальності якого перебуває цей водний шлях.

«Діючи в межах Тайванської протоки відповідно до міжнародного права, Сполучені Штати підтримують навігаційні права та свободи всіх країн… і демонструють відданість вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону», - ідеться в заяві.

У ній додається, що збройні сили США літають, плавають і діють усюди, де це дозволено міжнародним правом.

Командування 7-го флоту ВМС США, у рамках операцій із підтримки вільного судноплавства, періодично направляє кораблі та літаки Тайванською протокою, чим кожного разу викликає протести Пекіна.

Нинішній політ у міноборони КНР також піддали критиці, зауваживши, що китайські військові розгорнули свої військово-морські та повітряні сили для відстеження американського літака й ефективно відреагували на ситуацію.

«Повідомлення американської сторони спотворюють правові принципи, заплутують громадську думку та вводять в оману міжнародну спільноту», - заявив речник командування Східного військового округу полковник Цао Цзюнь.

Він закликав Сполучені Штати припинити спотворювати ситуацію і не робити сенсацію з транзитів Тайванською протокою, а спільно з Китаєм захищати регіональний мир і стабільність.

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