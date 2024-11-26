​ЄС пропонує запровадити санкції проти китайських фірм, які допомагають Росії у війні, - Bloomberg

Деякі з них уже потрапили під санкції США та Великобританії.

Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти китайських компаній, що допомагали Росії з розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, обмеження включають заморожування активів і заборону на поїздки понад 50 фізичним і близько 30 юридичним особам. Серед них - китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження ЄС, фірма з Гонконгу, що постачала Росії заборонені мікроелектронні компоненти, і північнокорейські чиновники, які підтримують військові дії Москви.

Європейська комісія також запропонувала обмежити доступ до портів і послуг для 45 російських нафтових танкерів, щоб посилити тиск на доходи Москви. У списку фігурують також компанії, що постачають ключові компоненти для ударних дронів.

Деякі з фірм вже потрапили під санкції США та Великобританії.