​ЄС пропонує запровадити санкції проти китайських фірм, які допомагають Росії у війні, - Bloomberg

Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти китайських компаній, що допомагали Росії з розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією видання, обмеження включають заморожування активів і заборону на поїздки понад 50 фізичним і близько 30 юридичним особам. Серед них - китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження ЄС, фірма з Гонконгу, що постачала Росії заборонені мікроелектронні компоненти, і північнокорейські чиновники, які підтримують військові дії Москви.
Європейська комісія також запропонувала обмежити доступ до портів і послуг для 45 російських нафтових танкерів, щоб посилити тиск на доходи Москви. У списку фігурують також компанії, що постачають ключові компоненти для ударних дронів.
Деякі з фірм вже потрапили під санкції США та Великобританії.
- Напередодні стало відомо, що країни G7 готові посилити тиск на Китай за підтримку Росії. Про це стало відомо з проєкту комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи", що триватиме в Італії. Також G7 "продовжать чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергоносіїв, металів та інших товарів за допомогою ефективної реалізації існуючих заходів та подальших дій проти "тіньового флоту".
- Минулого тижня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу Росії у війні проти України.
- До цього стало відомо, що ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні. Видання Politico писало, що Росія підготувала у Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних БпЛА дальнього радіусу дії.