Найстаріший чоловік у світі Джон Тіннісвуд помер у віці 112 років

Джон Тіннісвуд, найстаріший чоловік у світі, помер 25 листопада у віці 112 років, у будинку для престарілих у Саутпорті, Великобританія.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Джон Тіннісвуд народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі, де виріс і зустрів свою дружину Блодвен, від якої у нього народилась донька. Вони прожили в шлюбі 44 роки.

Під час Другої світової війни Тіннісвуд відповідав за управління фінансами Королівської армії, а також за організацію поставок продовольства та пошук солдатів, які зникли безвісті.

Після війни він працював у бухгалтерії Shell і BP, перш ніж піти на пенсію в 1972 році у віці 60 років.

У віці 100-110 років Джон Тіннісвуд щороку отримував листівку на день народження від королеви Єлизавети II, яка була майже на 14 років молодша за нього.

У віці 111 років, в квітні 2024 року, Тіннісвуд став найстарішим живим чоловіком у світі після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса з Венесуели.

Його головна порада щодо збереження здоров’я - дотримуватися помірності.

“Якщо ви занадто багато п’єте, або занадто багато їсте, або занадто багато ходите; якщо ви робите занадто багато чогось, зрештою ви постраждаєте”, - сказав Тіннісвуд.

У нього залишилася донька, четверо онуків і троє правнуків.