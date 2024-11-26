Норвегія виділяє додаткове фінансування на програму Grain from Ukraine

Йдеться про виділення близько 4,5 млн доларів.

Уряд Норвегії прийняв рішення виділити додаткове фінансування на програму Grain from Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Норвегія виділяє на цю програму 50 млн норвезьких крон (близько 4,5 млн доларів).

“Україна є важливим учасником світової продовольчої безпеки. Норвегія підтримує транспортування українського зерна на ринки Африки та Близького Сходу, які зазнають голоду або невизначеного доступу до їжі”, - зазначили в уряд Норвегії.

Норвегія є одним із найбільших вкладників у цю ініціативу, загалом Осло вклало в неї 150 млн норвезьких крон (близько 13,5 млн доларів).

Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод.