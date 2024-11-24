США звинувачують громадянина Індії у спробі незаконного експорту до Росії

У США громадянину Індії Санджаю Каушіку висунули обвинувачення у змові з метою експорту контрольованих авіаційних компонентів подвійного цивільного та військового призначення до Росії

Про це повідомляє “Голос Америки” на Міністерство юстиції США.

Чоловік порушив Закон про реформу експортного контролю, а також дав неправдиві свідчення.

Каушіка заарештували в Маямі 17 жовтня “відповідно до кримінального позову та ордеру на арешт”. Ще у березні 2023 року Каушік “вступив у змову з іншими особами” з метою незаконного придбання товарів та технологій аерокосмічного призначення із США для юридичних осіб у Росії. Товари закупили під приводом того, що вони нібито поставлятимуться його індійській компанії, хоча насправді призначалися для кінцевих споживачів у РФ.

Мін'юст США стверджує, що Каушік та його спільники придбали у американського постачальника систему орієнтації (AHRS), яка є пристроєм, що надає дані навігації та управління польотом для літаків.

“Такі компоненти, як AHRS, вимагають ліцензії Міністерства торгівлі для експорту до певних країн, включно з Росією. Щоб отримати експортну ліцензію для AHRS, Каушік та його спільники хибно стверджували, що його індійська компанія є кінцевим покупцем і що компонент використовуватиметься у цивільних вертольотах”, ‒ зазначили у відомстві.

Каушіку та його спільникам вдалося придбати AHRS, проте товари затримали до того, як їх вивезли з території Сполучених Штатів.

У разі визнання винним затриманому загрожує максимально 20 років позбавлення волі. Він також повинен буде виплатити до 1 мільйона доларів за кожним пунктом обвинувального висновку.

Розслідування координувалося через KleptoCapture – міжвідомчу цільову групу Міністерства юстиції, яка займається забезпеченням дотримання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, запроваджених США та їхніми союзниками у відповідь на вторгнення Росії до України.