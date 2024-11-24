США звинувачують громадянина Індії у спробі незаконного експорту до Росії

У США громадянину Індії Санджаю Каушіку висунули обвинувачення у змові з метою експорту контрольованих авіаційних компонентів подвійного цивільного та військового призначення до Росії
Про це повідомляє “Голос Америки” на Міністерство юстиції США.
Чоловік порушив Закон про реформу експортного контролю, а також дав неправдиві свідчення.
Каушіка заарештували в Маямі 17 жовтня “відповідно до кримінального позову та ордеру на арешт”. Ще у березні 2023 року Каушік “вступив у змову з іншими особами” з метою незаконного придбання товарів та технологій аерокосмічного призначення із США для юридичних осіб у Росії. Товари закупили під приводом того, що вони нібито поставлятимуться його індійській компанії, хоча насправді призначалися для кінцевих споживачів у РФ.
Мін'юст США стверджує, що Каушік та його спільники придбали у американського постачальника систему орієнтації (AHRS), яка є пристроєм, що надає дані навігації та управління польотом для літаків.
“Такі компоненти, як AHRS, вимагають ліцензії Міністерства торгівлі для експорту до певних країн, включно з Росією. Щоб отримати експортну ліцензію для AHRS, Каушік та його спільники хибно стверджували, що його індійська компанія є кінцевим покупцем і що компонент використовуватиметься у цивільних вертольотах”, ‒ зазначили у відомстві.
Каушіку та його спільникам вдалося придбати AHRS, проте товари затримали до того, як їх вивезли з території Сполучених Штатів.
У разі визнання винним затриманому загрожує максимально 20 років позбавлення волі. Він також повинен буде виплатити до 1 мільйона доларів за кожним пунктом обвинувального висновку.
Розслідування координувалося через KleptoCapture – міжвідомчу цільову групу Міністерства юстиції, яка займається забезпеченням дотримання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, запроваджених США та їхніми союзниками у відповідь на вторгнення Росії до України.
- Видання BBC з посиланням на власне розслідування написало, що високотехнологічне обладнання британського виробника Beck Optronic Solutions на 2,1 млн доларів продали підсанкційним російським компаніям, що пов'язані із військовими. За митними даними, технологічну оптику надіслала фірма, зареєстрована в Киргизстані, якою, імовірно, керує модель купальників. Beck Optronic, яка має стосунок до виробництва британських танків Challenger 2 та винищувачів F 35, заперечує порушення санкцій та будь-які зв'язки із Росією чи Киргизстаном.