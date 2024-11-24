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В ОАЕ знайшли тіло зниклого ізраїльського рабина

В Ізраїлі вбивсто Цві Когана називають злочинним антисемітським терористичим актом.

Органи безпеки Об’єднаних Арабських Еміратів знайшли тіло Цві Когана, ізраїльсько-молдавського рабина, який вважався зниклим безвісти з четверга.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіс прем’єр-міністра Ізраїлю. 

“Вбивсто Цві Когана є злочинним антисемітським терористичим актом. Держава Ізраїль діятиме всіма засобами і притягне до відповідальності злочинців, відповідальних за його смерть”, ‒ зазначили в уряді.

Ізраїль заявив, що посилює свою рекомендацію уникати необов'язкових поїздок до ОАЕ. Єрусалим також рекомендував уникати подій та місць скупчення у країні людей, пов'язаних із ізраїльським та єврейським населенням та не публікувати інформацію про поїздки у соціальних мережах.

Цві Коган
Фото: Chabad.org
Цві Коган

З початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні 2023 року уряд Ізраїлю попереджав своїх громадян, які подорожували за кордон, про можливі напади з боку іранських або бойовиків, яких підтримує Тегеран. Для десятків країн, включно з ОАЕ, підвищили рівень тривоги.

Коган жив в ОАЕ як емісар єврейської організації “Хабад-Любавич”. Разом із колегами він кілька років працював над налагодженням єврейського життя в Еміратах, зокрема над розширенням доступу до кошерної їжі.

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