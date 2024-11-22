Орбан хоче запросити Нетаньягу до Угорщини у відповідь на виданий МКС ордер на арешт

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче запросити до його країни ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в якості реакції на те, що вчора Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Голова угорського уряду вважає, що рішення МКС є "цілковитою дифамацією" міжнародного права та ще більше розпалює війну на Близькому Сході, пише Politico.
У інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю вранці Орбан сказав, що "ми будемо протистояти цьому рішенню, і пізніше сьогодні я запрошу прем'єр-міністра Ізраїлю, пана Нетаньягу, відвідати Угорщину". Угорщина є підписантом Римського статуту, тож мала би арештувати людину, щодо якої МКС видав ордер на арешт.
Цей жест угорського прем'єра підважує авторитет Міжнародного кримінального суду.
- Ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю та ексміністра оборони Йоава Галанта МКС видав за злочини, скоєні в Смузі Гази в 2023-2024 рр. Йдеться про злочини проти людяності. Нетяньягу назвав це рішення антисемітським.
- Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що рішення про затримання осіб, на яких видали ордер, є обов'язковим для всіх країн-членів.