Орбан хоче запросити Нетаньягу до Угорщини у відповідь на виданий МКС ордер на арешт

Угорщина є підписанткою Римського статуту з 1999 року, тому мала би заарештувати людину, щодо якої МКС видав ордер.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан хоче запросити до його країни ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в якості реакції на те, що вчора Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Голова угорського уряду вважає, що рішення МКС є "цілковитою дифамацією" міжнародного права та ще більше розпалює війну на Близькому Сході, пише Politico.

У інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю вранці Орбан сказав, що "ми будемо протистояти цьому рішенню, і пізніше сьогодні я запрошу прем'єр-міністра Ізраїлю, пана Нетаньягу, відвідати Угорщину". Угорщина є підписантом Римського статуту, тож мала би арештувати людину, щодо якої МКС видав ордер на арешт.

Цей жест угорського прем'єра підважує авторитет Міжнародного кримінального суду.