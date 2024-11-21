Боррель: рішення МКС щодо арешту Нетаньягу та Галанта є обов'язковим для всіх країн ЄС

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й ексміністра оборони Йоава Галланта, є обов'язковими для Європейського Союзу.
Про це заявив Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Europa Press.
"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", – заявив він.
Боррель "прийняв до відома" вищезгадані ордери МКС і наголосив: усі члени ЄС "зобов'язані застосувати" ці судові рішення.
Топдипломат додав, що "трагедія в Газі повинна припинитися", а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб протистояти "апокаліптичній" ситуації в секторі Гази.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.
- Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
- Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
- В Офісі Нетаньягу назвали антисемітським рішення МКС про ордери на арешт та звинуватили Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості.
- Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу .