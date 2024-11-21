Боррель: рішення МКС щодо арешту Нетаньягу та Галанта є обов'язковим для всіх країн ЄС

Нідерланди готові заарештувати Нетаньягу у разі появи в країні.

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й ексміністра оборони Йоава Галланта, є обов'язковими для Європейського Союзу.

Про це заявив Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Europa Press.

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", – заявив він.

Боррель "прийняв до відома" вищезгадані ордери МКС і наголосив: усі члени ЄС "зобов'язані застосувати" ці судові рішення.

Топдипломат додав, що "трагедія в Газі повинна припинитися", а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб протистояти "апокаліптичній" ситуації в секторі Гази.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.