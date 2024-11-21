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Боррель: рішення МКС щодо арешту Нетаньягу та Галанта є обов'язковим для всіх країн ЄС

Нідерланди готові заарештувати Нетаньягу у разі появи в країні.

Боррель: рішення МКС щодо арешту Нетаньягу та Галанта є обов'язковим для всіх країн ЄС
Фото: EPA

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й ексміністра оборони Йоава Галланта, є обов'язковими для Європейського Союзу. 

Про це заявив Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Europa Press.

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", – заявив він.

Боррель "прийняв до відома" вищезгадані ордери МКС і наголосив: усі члени ЄС "зобов'язані застосувати" ці судові рішення.

Топдипломат додав, що "трагедія в Газі повинна припинитися", а міжнародне співтовариство має зробити крок уперед, щоб протистояти "апокаліптичній" ситуації в секторі Гази.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.

  • Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
  • Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
  • В Офісі Нетаньягу назвали антисемітським рішення МКС про ордери на арешт та звинуватили Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості. 
  • Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу .
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