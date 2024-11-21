Метт Гетц відмовився від номінування на посаду генпрокурора США

Перед тим були сумніви, що Гетца затвердять у Сенаті.

Висунутий Дональдом Трампом на посаду генпрокурора США Метт Гетц відмовився від пропозиції.

“Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора. Міністерство юстиції Трампа має бути на місці та готове до першого дня”, - йдеться у повідомленні.

Гетц запевнив, що завжди буде пишатися тим, що Дональд Трамп запропонував йому очолити міністерство юстиції.