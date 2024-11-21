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Метт Гетц відмовився від номінування на посаду генпрокурора США

Перед тим були сумніви, що Гетца затвердять у Сенаті.

Метт Гетц відмовився від номінування на посаду генпрокурора США
Метт Гетц
Фото: EPA/UPG

Висунутий Дональдом Трампом на посаду генпрокурора США Метт Гетц відмовився від пропозиції.

“Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора. Міністерство юстиції Трампа має бути на місці та готове до першого дня”, - йдеться у повідомленні.

Гетц запевнив, що завжди буде пишатися тим, що Дональд Трамп запропонував йому очолити міністерство юстиції. 

  • 13 листопада обраний президент США Дональд Трамп оголосив представника Республіканської партії Метта Гетца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора.
  • Згодом стало відомо, що попри здобуття Республіканською партією більшості в обох палатах Конгресу, Дональду Трампу не гарантована підтримка усіх його кадрових рішень.
  • Сумніви стосувалися Метта Гетца, затвердити якого на посаді має Сенат.
  • Колишній спікер Палати представників Кевін МакКарті заявив, що цього не станеться. За його словами, відмова сенаторів підтримати Гетца "усім очевидна" - навіть попри те, що контролювати верхню палату будуть республіканці.
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