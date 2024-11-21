Метт Гетц відмовився від номінування на посаду генпрокурора США

Висунутий Дональдом Трампом на посаду генпрокурора США Метт Гетц відмовився від пропозиції.
“Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора. Міністерство юстиції Трампа має бути на місці та готове до першого дня”, - йдеться у повідомленні.
Гетц запевнив, що завжди буде пишатися тим, що Дональд Трамп запропонував йому очолити міністерство юстиції.
- 13 листопада обраний президент США Дональд Трамп оголосив представника Республіканської партії Метта Гетца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора.
- Згодом стало відомо, що попри здобуття Республіканською партією більшості в обох палатах Конгресу, Дональду Трампу не гарантована підтримка усіх його кадрових рішень.
- Сумніви стосувалися Метта Гетца, затвердити якого на посаді має Сенат.
- Колишній спікер Палати представників Кевін МакКарті заявив, що цього не станеться. За його словами, відмова сенаторів підтримати Гетца "усім очевидна" - навіть попри те, що контролювати верхню палату будуть республіканці.