У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
ГоловнаСвіт

США ввели санкції проти низки російських банків і посадовців Центробанку РФ

Також обмежувальні заходи торкнулися реєстраторів цінних паперів.

США ввели санкції проти низки російських банків і посадовців Центробанку РФ
санкції США
Фото: Наша Нива

США ввели нові санкції проти Росії – цього разу у переліку опинилася низка банків і держпосадовців із Центробанку РФ.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Санкції торкнулися понад 50 міжнародних російських банків, більш ніж 40 російських реєстраторів цінних паперів, кредитних організацій і 15 посадовців. Зокрема, Газпромбанку і його філій в інших країнах, «КС-банку», Енерготрансбанку, банку «Кремлівський», «Ітуруп», «Сінара», «Центрокредит.

Потрапили під обмежувальні заходи перші заступники голови російського Центробанку Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін, заступниця голови Ольга Полякова, керівники департаментів регулятора і посадовці філії банку ВТБ у Китаї

У Мінфіні США пояснили, що ці санкції мають перешкодити Росії «зловживати міжнародною фінансовою системою для оплати технологій та обладнання, необхідних їй для підтримки незаконної та несправедливої війни проти України».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies