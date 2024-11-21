Угорщина розгортає системи ППО біля українського кордону, - міністр оборони

"Масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

Мністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький доручив розгорнути системи протиповітряної оборони на північному сході Угорщини біля українського кордону через побоювання ескалації війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на угорське видання Telex.

"Міністр національної оборони Крістоф Салай-Бобровницький заявив у середу ввечері, що уряд розпорядився встановити засоби протиповітряної оборони в північно-східній частині країни, найближчій до України", - пише видання.

Зазначається, що це рішення міністр аргументував тим, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

Він наголосив, що Україна отримала від Заходу дозвіл на використання західної далекобійної зброї для ударів по території Росії, а Кремль - "змінив свою ядерну доктрину".

Нагадаємо, що нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан раптово заговорив про героїчність українців та право продовжувати боротьбу.