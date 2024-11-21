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З 15 грудня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ - Будапешт

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн

З 15 грудня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ - Будапешт
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця з 15 грудня запускає прямий щоденний поїзд №9/10 сполученням Київ - Будапешт.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт стане ще одним – вже 20-м – міжнародним поїздом Укрзалізниці.Він курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом", - зазначив голова правління УЗ Олександр Перцовський.⠀Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00.У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.⠀

Зазначається, що розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня (подорож триватиме менше трьох годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн.⠀Час очікування між пересадками - не більше двох годин.⠀

Раніше також повідомлялося, що Словаччина до кінця року планує запустити потяг Київ-Братислава.

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