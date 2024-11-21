Частково зруйнована адмінбудівля, а також пошкоджені дві житлові двоповерхівки.

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Вранці 21 листопада ворог атакував Кривий Ріг, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість поранених зросла до 31. Огляд пошкоджених будівель триває, уточнили в ДСНС.

"Двоє жінок – у важкому стані. В однієї – різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота", – повідомив голова ОВА.

У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик.

За оновленими даними, серед потерпілих є підлітки.

"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – сказав Лисак.

Також відомо, що серед поранених – 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом госпіталізовані не менше десяти поранених.

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу