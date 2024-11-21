СБУ затримала агенток Росії, які коригували удари по Україні з акаунтів своїх родичів

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які готували ракетно-дронові удари росіян по північних регіонах України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадницями виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали "швидкий заробіток" у Телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин.

Аби шпигувати за об’єктами Сил оборони зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери із записом на флешносії.

Окрім шпигування вони також намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агенток, задокументувала їхні злочини і затримала до того як вони придбали мінікамери відеоспостереження. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російське гру.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.