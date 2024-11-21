​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
​ДБР ліквідувало ще одну схему для ухилянтів: війська почали поповнюватись тими, хто намагався купити собі "білі" квитки
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала агенток Росії, які коригували удари по Україні з акаунтів своїх родичів

 Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

СБУ затримала агенток Росії, які коригували удари по Україні з акаунтів своїх родичів
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які готували ракетно-дронові удари росіян по північних регіонах України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадницями виявилися дві мешканки Прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали "швидкий заробіток" у Телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин.

Аби шпигувати за об’єктами Сил оборони зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери із записом на флешносії.

Окрім шпигування вони також намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агенток, задокументувала їхні злочини і затримала до того як вони придбали мінікамери відеоспостереження. Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російське гру.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies