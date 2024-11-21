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Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту

Відключена одна з двох ліній живлення. 

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту
Пошкоджена градирня Запорізької атомної електростанції під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Енергодар, 04 вересня
Фото: EPA/UPG

Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту внаслідок російських ударів.

Обстріл ворога знеструмив одну з двох ліній живлення АЕС, повідомили в Міненерго. Зараз станція з'єднана з енергосистемою лише однією лінією. 

"У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут", – йдеться у повідомленні. 

Енергетики розпочнуть відновлення живлення коли дозволить ситуація. 

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. 
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