Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту

Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту внаслідок російських ударів.
Обстріл ворога знеструмив одну з двох ліній живлення АЕС, повідомили в Міненерго. Зараз станція з'єднана з енергосистемою лише однією лінією.
"У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут", – йдеться у повідомленні.
Енергетики розпочнуть відновлення живлення коли дозволить ситуація.
"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.
- Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа.