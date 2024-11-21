Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту

Пошкоджена градирня Запорізької атомної електростанції під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Енергодар, 04 вересня

Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту внаслідок російських ударів.

Обстріл ворога знеструмив одну з двох ліній живлення АЕС, повідомили в Міненерго. Зараз станція з'єднана з енергосистемою лише однією лінією.

"У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут", – йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочнуть відновлення живлення коли дозволить ситуація.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.