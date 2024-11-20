Головне за середу, 20 листопада: майже 150 боєзіткнень, нові пакети допомоги від Німеччини та США

Бойові дії на Донеччині, 147 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розстріл полонених на Покровському напрямку. Яким запам’ятається 1001-й день повномасштабної війни.

Російська армія атакувала Краматорський район Донеччини касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, поранені його сестра і дідусь.

За даними слідства, 20 листопада о 15:40 російська армія завдала удару, ймовірно із РСЗВ "Торнадо-С" по селу Першомар’ївка Краматорського району. Влучання касетних боєприпасів відбулось по житловій забудові, де на подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик.

Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг. Постраждалих госпіталізували, їм надається кваліфікована медична допомога.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 листопада відбулося 147 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення, на Времівському - ще 28.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 листопада – в новині.

Російські окупанти розстріляли полонених українських захисників на Покровському напрямку. Прокуратура розпочала розслідування, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли. Також перевіряється інформація про вбивство окупантами на цій позиції ще трьох поранених захисників України.

"Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях", — додають в ОГП.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 українців, серед них — 168 цивільних, розповів на брифінгу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Суспільне".

Із 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути, 168 – цивільні громадяни, решта – військовополонені.

Докладніше – в новині.

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт 12104 про надання відстрочки від мобілізації тим, чиї родичі загинули на війні.

Законопроєкт підтримали 304 депутати.

Парламент також підтримав у другому читанні законопроєкт 11410 щодо позбавлення державних нагород зрадників України.

“За” – 283 депутати.

Серед іншого законопроєкт передбачає позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна програє війну, якщо США зменшать обсяг допомоги. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.

У будь-якому випадку Україна продовжить боротьбу. Держава має власне виробництво озброєння, та цього не достатньо, аби мати перевагу. "І я думаю, що цього недостатньо, аби вижити. Але, якщо Америка зробить такий вибір, ми вирішуватимемо, що робити", – сказав президент.

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія проводить інформаційну-психологічну атаку щодо нібито “особливо масованого” ракетного удару по Україні.

“Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні. Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки”, – йдеться в повідомленні.

Відомство закликало громадян довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

Зазначимо, що посольство США та ще низки країн сьогодні попередили своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку. Ці дипломатичні установи сьогодні не працювали.

МЗС України своєю чергою звернулося до партнерів з проханням реагувати на ймовірну загрозу обстрілів з боку РФ без інформаційного нагнітання.

У черговому пакеті військової допомоги Німеччина направить Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів, машини для розмінування WISENT 1 та безпілотники.

Докладніше – в новині.

Про черговий пакет військової допомоги для України на суму близько $275 мільйонів оголосило і Міністерство оборони США.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!