Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента РФ з підземним КП на Курщині

Удару завдали по санаторію, який знаходиться у порядкуванні Управління справами президента РФ.

Сьогодні, 20 листопада, Повітряні сили вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP по об'єкту в населеному пункті Мар'їне Курської області РФ. Для цього удару була застосована значна кількість ракет.

Про це повідомляє Defense Express.

“Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow / SCALP по такому об'єкту - це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео цього удару чути близько 15 вибухів, хоча частина з них може бути роботою систем ППО.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

Крилаті ракети уразили об'єкт поряд з історичною будівлею маєтка Барятинських, який наразі є санаторієм у порядкуванні Управління справами президента РФ.

Об'єкт, по якому завдали ударів, знаходиться у східній частині санаторію і там міг знаходитися певний "вузол зв'язку".

“З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію дуже вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що на ньому могли перебувати й північнокорейські генерали”, - наголошує Defense Express.

Ракети Storm Shadow/SCALP призначені для ураження добре захищених цілей. У цих крилатих ракетах використовують 450-кілограмову бойову частину типу BROACH. Під час її використання спочатку спрацьовує кумулятивний заряд, який утворює отвір у перешкоді, а вже потім туди влітає осколково-фугасна бойова частина.

Раніше ці ракети вже уражали аналогічні КП, але на території України. Зокрема, йдеться про резервний командний пункт ЧФ РФ у Верхньосадовому.