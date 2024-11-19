Росія оновила ядерну доктрину і розцінюватиме як причину для атаки неядерні удари

Кремлівський очільник Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину, відповідно до якої агресія проти Росії неядерної держави, яку підтримує ядерна, розцінюватиметься як напад. Раніше вона розцінювала як напад лише загрозу ядерних країн.

Про це пише УП з посиланням на російські ресурси. Згадали в доктрині і про Білорусь: Росія вважає, що має право застосувати ядерну зброю в разі "критичної загрози" не лише для своєї територіальної цілісності, а і для білоруської.

Умовами для застосування ядерної зброї Росія назвала застосування ядерного і неядерного озброєння проти об'єктів на її території та поза російськими межами. Зокрема, застосування балістики.

Оновлення доктрини Москва вирішила провести на тлі дозволу США бити по її військових об'єктах далекобійним озброєнням.

Ядерний шантаж Росії

Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни займалися залякуванням можливим застосуванням ядерного озброєння.

На початку осені 2022, коли Україна мала успішні операції, американська розвідка попереджала Білий дім про вкрай високий ризик використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України. Ймовірність цього кроку в певну мить сягнула 50%. Тоді, якщо вірити редактору Washington Post Вудворду, президент США Джо Байден наказав радникам "усіма каналами зв'язатися із росіянами та сказати їм, що ми зробимо у відповідь". Йшлося про "перегляд усіх обмежень щодо війни в Україні та ізоляцію Росії на світовій арені до такого рівня, який їм не сподобається".

У вересні Кремль розширив перелік загроз, які можуть спричинити ядерний удар. У Євросоюзу у відповідь на це запевнили, що рішення не вплине на підтримку України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи це, казав, що "не впевнений, що він (Путін – Ред.) це зробить... Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю".