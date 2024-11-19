Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
Хто зігріє Київ. Як столична комунальна сфера виживатиме під час відключень
Хто зігріє Київ. Як столична комунальна сфера виживатиме під час відключень
Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 50 людей (доповнено)
Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 50 людей (доповнено)
Як харчування впливає на здоров’я і що робити, коли треба врізати бюджет на продукти. Пояснює лікарка-дієтологиня
Як харчування впливає на здоров’я і що робити, коли треба врізати бюджет на продукти. Пояснює лікарка-дієтологиня
ГоловнаСвіт

Росія оновила ядерну доктрину і розцінюватиме як причину для атаки неядерні удари

Кремль продовжує ядерний шантаж. 

Росія оновила ядерну доктрину і розцінюватиме як причину для атаки неядерні удари
Фото: EPA/UPG

Кремлівський очільник Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину, відповідно до якої агресія проти Росії неядерної держави, яку підтримує ядерна, розцінюватиметься як напад. Раніше вона розцінювала як напад лише загрозу ядерних країн. 

Про це пише УП з посиланням на російські ресурси. Згадали в доктрині і про Білорусь: Росія вважає, що має право застосувати ядерну зброю в разі "критичної загрози" не лише для своєї територіальної цілісності, а і для білоруської. 

Умовами для застосування ядерної зброї Росія назвала застосування ядерного і неядерного озброєння проти об'єктів на її території та поза російськими межами. Зокрема, застосування балістики.

Оновлення доктрини Москва вирішила провести на тлі дозволу США бити по її військових об'єктах далекобійним озброєнням. 

Ядерний шантаж Росії 

Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни займалися залякуванням можливим застосуванням ядерного озброєння.

На початку осені 2022, коли Україна мала успішні операції, американська розвідка попереджала Білий дім про вкрай високий ризик використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України. Ймовірність цього кроку в певну мить сягнула 50%. Тоді, якщо вірити редактору Washington Post Вудворду, президент США Джо Байден наказав радникам "усіма каналами зв'язатися із росіянами та сказати їм, що ми зробимо у відповідь". Йшлося про "перегляд усіх обмежень щодо війни в Україні та ізоляцію Росії на світовій арені до такого рівня, який їм не сподобається". 

У вересні Кремль розширив перелік загроз, які можуть спричинити ядерний удар. У Євросоюзу у відповідь на це запевнили, що рішення не вплине на підтримку України. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи це, казав, що "не впевнений, що він (Путін – Ред.) це зробить... Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies