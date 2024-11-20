Трамп відвідав запуск ракети SpaceX у Техасі

Колишній та майбутній президент США Дональд Трамп у вівторок особисто спостерігав за шостим запуском ракети Starship, розробленої компанією Ілона Маска SpaceX.

Як пише Reuters, республіканець завітав до командного центру у Техасі, звідки разом з мільярдером, що невдовзі увійде до складу його адміністрації, став свідком успішного старту 122-метрового космічного апарату.

Ракета Starship розроблена для польоту астронавтів на Місяць, а в перспективі - для першої в історії місії на Марс. ЇЇ перший ступінь, названий SuperHeavy, здатний повертатися на Землю для повторного використання.

Проте Трампові не пощастило: ефектного приземлення із захопленням стартовою баштою, про яке політик заворожено розповідав на своїх партійних мітингах, він наживо побачити не зміг. Через низку несприятливих умов команда SpaceX вирішила не ризикувати і спрямувала SuperHeavy в море. Ступінь безпечно впав у Мексиканську затоку.