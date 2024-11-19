Уряд Польщі вирішив збільшити виробництво боєприпасів

На це спрямують більше 730 млн доларів.

Польський уряд прийняв рішення про фінансування виробництва боєприпасів у країні.

Про це повідомляє RMF24.

Згідно з цим рішенням, будуть збільшені виробничі потужності польської збройової промисловості, на це буде виділено 3 млрд злотих (близько 732 млн доларів).

З цієї суми 2 млрд злотих надійде з бюджету Міністерства національної оборони, а решту коштів передадуть у вигляді казначейських цінних паперів, які знаходяться у Державному агентстві стратегічних резервів.

В заяві уряду зазначається - війна в Україні демонструє, що далекобійна артилерія та наявність достатніх запасів боєприпасів до неї є однією з ключових переваг на фронті. Отже, необхідно зміцнювати потужність польської армії шляхом розширення та диверсифікації виробничої бази боєприпасів великих калібрів.