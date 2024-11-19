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Уряд Польщі вирішив збільшити виробництво боєприпасів

На це спрямують більше 730 млн доларів.

Уряд Польщі вирішив збільшити виробництво боєприпасів
Снаряди 155 мм (архівне фото)

Польський уряд прийняв рішення про фінансування виробництва боєприпасів у країні. 

Про це повідомляє RMF24.

Згідно з цим рішенням, будуть збільшені виробничі потужності польської збройової промисловості, на це буде виділено 3 млрд злотих (близько 732 млн доларів).

З цієї суми 2 млрд злотих надійде з бюджету Міністерства національної оборони, а решту коштів передадуть у вигляді казначейських цінних паперів, які знаходяться у Державному агентстві стратегічних резервів.

В заяві уряду зазначається - війна в Україні демонструє, що далекобійна артилерія та наявність достатніх запасів боєприпасів до неї є однією з ключових переваг на фронті. Отже, необхідно зміцнювати потужність польської армії шляхом розширення та диверсифікації виробничої бази боєприпасів великих калібрів.

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