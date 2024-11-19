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Данія виділить Україні $96 млн на фінансування оборонпрому

Копенгаґен закликає союзників наслідувати цей приклад.

Данія виділить Україні $96 млн на фінансування оборонпрому
прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фото: ОПУ

Україна отримає від Данії мільярд данських крон або ж 96 мільйонів доларів на оборонну промисловість.

Про це повідомила 19 листопада прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, що перебуває у Києві з візитом, передає «Європейська правда» з посиланням на данського суспільного мовника DR.

«Ми розуміємо, на що здатна українська оборонна промисловість. Ці інвестиції приводять до реального впливу на полі бою» - відзначила глава уряду.

Фредеріксен також закликала інші країни Європи наслідувати приклад і пожертвувати більше грошей нашій державі.

Гроші передбачені у Данському фонді для України і підуть на виробництво української зброї.

Президент України Володимри Зеленський і глава уряду Данії також зустрілися з українськими виробниками далекобійних дронів, що закуповують за підтримки Копенгаґена і  за данською моделлю: кошти виділяють на вже укладені державним підприємством контракти з виробниками.

  • Цього місяця Міністерство оборони України та міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на понад 500 млн євро. 
  • Раніше стало відомо, що Данія і Україна продовжать закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на загальну суму 4,2 млрд данських крон. І вже наприкінці року планується поставити на фронт озброєння і техніку українського виробництва.
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