Данія виділить Україні $96 млн на фінансування оборонпрому

Україна отримає від Данії мільярд данських крон або ж 96 мільйонів доларів на оборонну промисловість.

Про це повідомила 19 листопада прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, що перебуває у Києві з візитом, передає «Європейська правда» з посиланням на данського суспільного мовника DR.

«Ми розуміємо, на що здатна українська оборонна промисловість. Ці інвестиції приводять до реального впливу на полі бою» - відзначила глава уряду.

Фредеріксен також закликала інші країни Європи наслідувати приклад і пожертвувати більше грошей нашій державі.

Гроші передбачені у Данському фонді для України і підуть на виробництво української зброї.

Президент України Володимри Зеленський і глава уряду Данії також зустрілися з українськими виробниками далекобійних дронів, що закуповують за підтримки Копенгаґена і за данською моделлю: кошти виділяють на вже укладені державним підприємством контракти з виробниками.