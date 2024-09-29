Данія та Україна домовилися про нові мільярдні інвестиції оборонного ккомплексу

Вже наприкінці року планується поставити на фронт озброєння і техніку українського виробництва.

Данія і Україна продовжать закупівлю озброєнь через український оборонний комплекс на загальну суму 4,2 млрд данських крон. І вже наприкінці року планується поставити на фронт озброєння і техніку українського виробництва.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

Відповідні поставки фінансуються Данією, а також за рахунок заморожених російських активів, які Данія отримує від імені ЄС.

Повідомляється, що міністр оборони Троельс Лунд Поульсен у неділю перебуває в Києві, де він разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим і міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним підписали протокол про наміри продовжити співробітництво щодо конкретних придбань в українських оборонних підприємств на загальну суму близько 4,2 млрд данських крон.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Ось чому я дуже радий, що Данія тепер узгодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо якнайкраще використати 4,2 млрд данських крон, які вносять ЄС і Данія", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі, та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС.

"Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит", - сказав Троелс Лунд Поульсен.

Напередодні Данія завершила пілотний проєкт, у рамках якого було профінансовано 18 артилерійських установок українського виробництва.

Поїздка міністра оборони до Києва відбувається напередодні київського оборонно-промислового заходу "Форум оборонної промисловості".

В середині вересня Україна отримала перші 40,7 млн євро від Данії, які надійшли на рахунки Міністерства оборони на виробництво військової техніки.