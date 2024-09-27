Міненерго скликало штаб з підготовки до нового опалювального сезону за умови нульового транзиту газу з РФ

Йшлося про воєнні ризики і аварійно-відновлювальні роботи.

Міністерство енергетики провело засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, оскільки першого жовтня розпочнеться новий газовий рік, а ще цього року закінчується термін транзит російського газу.

Як ідеться на сайті відомства, на засіданні розглядали функціонування ринку природного газу і моніторинг безпеки постачання природного газу з огляду на воєнні ризики. Також ішлося про постійні аварійно-відновлювальні роботи, зміну структури балансуючих зон та активний розвиток нових джерел розподіленої генерації.

Штаб розглянув стан підготовки суб’єктів ринку природного газу до сезону відбору, формування резерву накопичення аварійного запасу обладнання для виконання ремонтних робіт на об’єктах.

Міненерго в координації з НКРЕКП, Нафтогазом, Укртрансгазом, ОГТСУ, Газорозподільними мережами та іншими операторами газорозподільних мереж забезпечили необхідні рішення, аби суб'єкти ринку природного газу підготувалися до роботи в умовах нульового транзиту та реагування на воєнні ризики.