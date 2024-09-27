Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Росія атакувала управління поліції в Кривому Розі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго скликало штаб з підготовки до нового опалювального сезону за умови нульового транзиту газу з РФ

Йшлося про воєнні ризики і аварійно-відновлювальні роботи.

Міненерго скликало штаб з підготовки до нового опалювального сезону за умови нульового транзиту газу з РФ
На одному із газосховищ України
Фото: utg.ua

Міністерство енергетики провело засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, оскільки першого жовтня розпочнеться новий газовий рік, а ще цього року закінчується термін транзит російського газу.

Як ідеться на сайті відомства, на засіданні розглядали функціонування ринку природного газу і моніторинг безпеки постачання природного газу  з огляду на воєнні ризики. Також ішлося про постійні аварійно-відновлювальні роботи, зміну структури балансуючих зон та активний розвиток нових джерел розподіленої генерації.

Штаб розглянув стан підготовки суб’єктів ринку природного газу до сезону відбору, формування резерву накопичення аварійного запасу обладнання для виконання ремонтних робіт на об’єктах. 

Міненерго в координації з НКРЕКП, Нафтогазом, Укртрансгазом, ОГТСУ, Газорозподільними мережами та іншими операторами газорозподільних мереж забезпечили  необхідні рішення, аби суб'єкти ринку природного газу підготувалися до роботи в умовах нульового транзиту та реагування на воєнні ризики.

  • Цього місяця глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме угоду з Росією про транзит її газу до ЄС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies