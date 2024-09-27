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​Розвідка Естонії вважає, що знищення Україною складів росармії почне впливати на фронт у жовтні

Через втрати Росії ймовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях у найближчі місяці.

​Розвідка Естонії вважає, що знищення Україною складів росармії почне впливати на фронт у жовтні
Знищення ворожого складу із припасами і мінами біля Кліщіївки (Донеччина)

Успішні авіаудари України зі знищення складів російської армії мають почати впливати на фронт вже у жовтні.

Таку думку озвучив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн, передає ERR.

Він зазначив, що спостерігається помітне зниження інтенсивності обстрілів російських окупантів: якщо минулого тижня в середньому відбувалося 226 обстрілів на день, то цього тижня їх було в середньому 155.

"Це ще не результат глибокої операції в Україні, проведеної минулого тижня, тобто знищення складів, ефект від цієї події, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів", - сказав Кессельманн.

Він зауважив, що оскільки Росія втратила досить значну кількість своїх боєприпасів, призначених для фронту, їй, ймовірно, доведеться "розставити пріоритети у своїх діях у найближчі місяці". Представник естонської розвідки висловив сумнів у тому, що російські сили навряд чи зможуть витіснити українців із Курської області РФ.

Кессельман сказав, що цього тижня Росія продовжила повільний поступ на Покровському напрямку і досягла стартової позиції, щоб ізолювати Селидове. "Якщо цей населений пункт займе противник, то, ймовірно, буде порушене постачання Покровського та Курахового", - додав він.

  • Цього місяця аророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України виявили та знищили великий склад боєприпасів російських військ на Покровському напрямку. 
  • На Вовчанському прикордонники Краматорського загону знищили польовий склад боєприпасів і приховані позиції російських росіян.
  • У ніч на 21 вересня безпілотники атакували склад з боєприпасами у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. Там оголосили евакуацію.
  • Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.
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