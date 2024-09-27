Міносвіти планує залучити до роботи кар’єрних радників у 8-9 класах

Планується, що учень після 9 класу буде обирати профіль, що відповідатиме освітній траєкторії, якою він планує рухатися далі.

Міністерство освіти планує залучити до роботи кар’єрних радників у 8-9 класах.

Про це заступник міністра освіти Андрій Сташків розповів в інтерв'ю "Українській правді".

“Концепція старшої профільної школи передбачає наявність профілів: гуманітарних, природничих, технологічних тощо. Учень після 9 класу буде обирати профіль, що відповідатиме освітній траєкторії, якою він планує рухатися далі. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб у 8-9 класах почали працювати кар'єрні радники, які будуть допомагати з вибором профілю у 10 класі”, – сказав Сташків.

Він зазначив, що їхнім завданням буде допомогти учням обирати, по-перше, ті напрями, які цікаві їм, а по-друге – ті, що потрібні для майбутніх інженерів, програмістів – спеціалістів, які зможуть працювати над розробками, зокрема, нових технологій.

“На жаль, ми дійсно не маємо великої кількості учнів, які хочуть обирати саме ці профілі. Зараз школи в старших класах мають відповідні профілі навчання, але якщо подивитися на ці дані, то понад 70% – гуманітарні”, – каже Сташків.

Заступник міністра додав, що завдання реформи профільної середньої освіти зробити так, щоб учні обирали не тільки гуманітарні профілі. Є різні інструменти: обладнання шкіл хорошими STEM-лабораторіями, стимулювання учнів до вибору саме цих профілів через кар'єрних радників, інші інструменти, які ми хочемо реалізовувати.

На питання, коли з’являться кар'єрні радники, Стахів відповів, що зараз це концепція, над якою йде робота.

“Щойно вона буде розроблена, ми її представимо і розкажемо, як це працюватиме. Це та ж профорієнтація, яка і зараз є в школах у старших класах. Проте ми хочемо її модифікувати, зробити цікавішою і більш дієвою”, – пояснив заступник міністра.