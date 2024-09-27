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Міноборони: до Концепції про військову освіту внесено важливі зміни

Зміни стосуються посилення підготовки та розвитку карʼєри.

Міноборони: до Концепції про військову освіту внесено важливі зміни
Ілюстративне фото: курсанти Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка
Фото: Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

До Концепції про військову освіту внесено важливі зміни, повідомляє Міноборони. 

Відомство зазначає, що в удосконаленні системи військової освіти зроблено ще один важливий крок. Кабінет Міністрів України привів Концепцію трансформації системи військової освіти у відповідність до Закону України “Про освіту”. 

Ухвалену урядом постанову розробило Міністерство оборони України.

Що змінюється:

  • уточнено складові структури системи військової освіти; 
  • визначено мету підготовки ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, учнів професійних коледжів з посиленою військово-фізичною підготовкою;
  • відтепер структура системи військової освіти включає початкову військову підготовку ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, замість допризовної підготовки.

Ці ліцеїсти та учні професійних коледжів з посиленою військовою та фізичною підготовкою здобуватимуть первинні загальновійськові знання, необхідні для вступу у вищі військові навчальні заклади. Такий підхід забезпечить безперервну освіту військових для розвитку їхньої кар’єри, зазначило відомство. 

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