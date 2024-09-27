Міноборони: до Концепції про військову освіту внесено важливі зміни

До Концепції про військову освіту внесено важливі зміни, повідомляє Міноборони.

Відомство зазначає, що в удосконаленні системи військової освіти зроблено ще один важливий крок. Кабінет Міністрів України привів Концепцію трансформації системи військової освіти у відповідність до Закону України “Про освіту”.

Ухвалену урядом постанову розробило Міністерство оборони України.

Що змінюється:

уточнено складові структури системи військової освіти;

визначено мету підготовки ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, учнів професійних коледжів з посиленою військово-фізичною підготовкою;

відтепер структура системи військової освіти включає початкову військову підготовку ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, замість допризовної підготовки.

Ці ліцеїсти та учні професійних коледжів з посиленою військовою та фізичною підготовкою здобуватимуть первинні загальновійськові знання, необхідні для вступу у вищі військові навчальні заклади. Такий підхід забезпечить безперервну освіту військових для розвитку їхньої кар’єри, зазначило відомство.