Головне за ніч та ранок п’ятниці, 27 вересня: удари по Ізмаїлу та Кривому Рогу, 187 боєзіткнень, Зеленський в США

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Лиманському та Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація в Курській області.

Російська армія у ніч на 27 вересня вдарила безпілотниками по Ізмаїлу Одеської області.

Унаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 14 людей, повідомили ДСНС, Офіс генерального прокурора і голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога", – написав Кіпер.

За даними Офісу генерального прокурора, серед поранених троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Ізмаїл – портове місто, що вже неодноразово зазнавало російських нападів.

Атакували росіяни і Кривий Ріг. Про вибух у місті голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За уточненими даними, росіяни вдарили по адміністративній будівлі – це управління поліції. Станом на 11:03 відомо про чотирьох поранених, але під завалами можуть бути інші люди.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч", – йдеться у повідомленні поліції.

За даними Лисака, одним з поранених є чоловік 45 років – його госпіталізували в тяжкому стані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксували 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши при цьому 19 КАБів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів, 21 танк, 48 бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні 649 170 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 27 вересня 2024 року Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили 32 ударних безпілотники типу "Shahed" (район пусків: Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

В результаті було збито 24 "шахедів". Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий дрон було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

“Ми маємо зупинити цю війну, нам потрібен справедливий мир, ми повинні захистити своїх людей”, – наголосив на початку зустрічі Володимир Зеленський.

У свою чергу Камала Гарріс запевнила у послідовній підтримці України і наголосила, що США підтримують Україну не через милосердя, а через власні стратегічні інтереси. “Ми продовжимо надавати допомогу у сфері безпеки, яку потребує Україна, щоби добитися успіху на полі бою”, – підкреслила кандидатка у президенти США.

Гарріс зазначила, що російська агресія – це не лише атака проти українського народу, а й напад на фундаментальні принципи, зокрема територіальну цілісність.

Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші опції практично вичерпані, розповів міністр фінансів Сергій Марченко в межах дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір" проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group.

З початку війни Україна суттєво наростила обсяг внутрішніх запозичень. Зараз держава наблизилася до такої межі, коли внутрішні запозичення не створюють нових видатків. "Вони просто підживлюють систему. Тобто все, що ви запозичуєте, це для того, щоб погасити зроблені виплати і обслуговувати ці виплати", – пояснив міністр.

Окрім того, Україна має зобов'язання за програмою МВФ утримувати боргову стійкість в межах програми, що передбачає стабільність боргового ринку запозичень.

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