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Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 649 170 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 649 170 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ 649170 (+1370) 
  • танків ‒ 8846 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48)
  • артилерійських систем – 18678 (+58) 
  • РСЗВ – 1199 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 961 (+2)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85) 
  • крилаті ракети ‒ 2608 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58)
  • спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)

Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8620 російських окупантів. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ. 

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