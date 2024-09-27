Загалом Росія вже втратила в Україні 649 170 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 649 170 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ 649170 (+1370)

танків ‒ 8846 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48)

артилерійських систем – 18678 (+58)

РСЗВ – 1199 (+0)

засоби ППО ‒ 961 (+2)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85)

крилаті ракети ‒ 2608 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58)

спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)

Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8620 російських окупантів. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.