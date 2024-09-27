За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 649 170 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ 649170 (+1370)
- танків ‒ 8846 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48)
- артилерійських систем – 18678 (+58)
- РСЗВ – 1199 (+0)
- засоби ППО ‒ 961 (+2)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85)
- крилаті ракети ‒ 2608 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58)
- спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)
Як повідомлялося, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 8620 російських окупантів. Також вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.