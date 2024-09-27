МЗС: Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази фільму “Росіяни на війні”

Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені, наголосили в МЗС.

Нагорода Golden Eye Awards на 17-му Цюрихському кінофестивалі, 2 жовтня 2021 року

Міністерство закордонних справ (МЗС) України подякувало організаторам Цюрихського кінофестивалю за рішення скасувати публічні покази фільму “Росіяни на війні”.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою”, - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликало організаторів фестивалю повністю вилучити фільм “Росіяни на війні” з конкурсу документальних фільмів.

Дипломатичне відомство наголосило, що єдиною загрозою для “безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу” є вплив російської пропаганди, котра виправдовує агресію та звірства.