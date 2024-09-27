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МЗС: Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази фільму “Росіяни на війні”

Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені, наголосили в МЗС.

МЗС: Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази фільму “Росіяни на війні”
Нагорода Golden Eye Awards на 17-му Цюрихському кінофестивалі, 2 жовтня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ (МЗС) України подякувало організаторам Цюрихського кінофестивалю за рішення скасувати публічні покази фільму “Росіяни на війні”.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою”, - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликало організаторів фестивалю повністю вилучити фільм “Росіяни на війні” з конкурсу документальних фільмів. 

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Дипломатичне відомство наголосило, що єдиною загрозою для “безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу” є вплив російської пропаганди, котра виправдовує агресію та звірства.

  • Міністерство закордонних справ України засудило прем'єру фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової в рамках Венеційського кінофестивалю.
  • Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на міжнародному кінофестивалі в Канаді.
  • Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що нібито провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
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